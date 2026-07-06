به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی امروز دوشنبه با حضور پرشور مردم ولایتمدار تبریز آغاز شده است و شرکت‌کنندگان با برپایی دسته‌های عزاداری، یاد و خاطره قائد شهید امت را گرامی داشته اند.

عزاداران از میدان ساعت تبریز حرکت خود را آغاز کرده اند و با نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و مرثیه‌سرایی به سمت مصلای اعظم حضرت امام خمینی در حرکت هستند تا در آیین مرکزی بزرگداشت حضور یابند.

در این مراسم خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون، مسئولان استانی، هیئت‌های مذهبی و قشرهای مختلف مردم حضور دارند و با ابراز ارادت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، در سوگ رهبر شهید انقلاب عزاداری می‌کنند.

شعار‌های «آذربایجان بیرکلام انتقام انتقام، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسراییل، نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، مرگ بر وطن فروش خائن، مرگ بر سازشکار، هیهات من الذله، دست خدا بر سر ماست خامنه‌ای رهبر ماست، آذربایجان جانباز خامنه‌ای دَن آیریلماز» در این تجمعات بزرگ طنین انداز است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از ورود دسته‌های عزاداری به مصلای اعظم تبریز، برنامه‌های سخنرانی، مرثیه‌سرایی و عزاداری برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان با تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی خواهند داشت.