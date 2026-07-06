به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سامیار عبدلی، ملی‌پوش شنای ایران، در ادامه برنامه آماده‌سازی خود برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا، در رقابت‌های آزاد اروپا که به میزبانی شهر آیندهوون هلند برگزار شد، در ماده ۵۰ متر آزاد به مقام ششم دست یافت.

عبدلی در این رقابت با ثبت زمان ۲۲.۵۷ ثانیه از خط پایان عبور کرد و در میان شناگران مطرح حاضر در این مسابقات، جایگاه ششم را به خود اختصاص داد.

این لژیونر شنای ایران که این روز‌ها اردوی آماده‌سازی خود را در آلمان دنبال می‌کند، با حضور در مسابقات معتبر اروپایی، روند کسب آمادگی و محک توانایی‌های فنی خود را در مسیر حضور موفق در بازی‌های آسیایی ناگویا ادامه می‌دهد.

سامیار عبدلی در حالی در این رقابت‌ها به آب زد که برنامه آماده‌سازی وی با حمایت فدراسیون ورزش‌های آبی در حال اجراست و حضور در مسابقات بین‌المللی، بخشی از مسیر آماده‌سازی این شناگر برای مهم‌ترین رویداد پیش‌روی شنای ایران به شمار می‌رود.