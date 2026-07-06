به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: به دلیل استقبال و حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب ناوگان اورژانس مستقر در مراسم از ۷۰۰ دستگاه به ۸۵۰ دستگاه که شامل موتورلانس، آمبولانس و تمامی تجهیزات است افزایش یافت.

وی ادامه داد: ۲۵۰۰ نفر از کارشناسان اورژانس در مسیر تشییع مستقر بوده و ۳۰ تیم واکنش سریع نیز در میان جمعیت حضور دارند.

رئیس اورژانس استان تهران گفت: مراسم تشییع تاکنون مصدوم خاصی نداشته و تمام مراجعین دارای حالت‌های گرمازدگی و افت یا افزایش فشار خون بودند.