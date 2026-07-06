شهرستان فیروزه با استقرار ۶ موکب در مسیرهای اصلی و ارتباطی، آماده خدمت‌ رسانی به زائران شرکت‌ کننده در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فیروزه از محل استقرار موکب‌ های خدمت رسان به زائران امام شهید در این شهرستان بازدید کرد.

محمد اسماعیل نصرآبادی با اشاره به نقش محوری این شهرستان در مسیر تردد زائران، گفت: «به منظور تسهیل تردد و ارائه خدمات به شرکت‌ کنندگان در مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید، ۶ موکب خدماتی در محورهای مختلف ارتباطی شهرستان آماده خدمت‌ رسانی هستند.

وی افزود: یک موکب در جاده خوشاب (ابتدای روستای سلیمانی)، با مدیریت رضا جوان (۰۹۱۵۵۵۱۹۷۰۶)، یک موکب در شهر همت‌ آباد (محل شهرداری) با مدیریت رودی (۰۹۱۵۳۵۲۶۹۶۳) و یک موکب در شهر فیروزه (بلوار امام رضا (ع)، ابتدای خیابان وحدت، جنب سوپرمارکت میکائیل) با مدیریت سید حسینی فاضل (۰۹۱۵۱۵۰۱۷۴۹) آماده خدمت رسانی به زائران هستند.

نصرآبادی گفت: همچنین یک موکب در محور تهران-مشهد به آدرس حد فاصل چهارراه حسن‌آباد سالار، عتبات عالیات، کارخانه قند، هیئت حسنیون روستای کفکی) با مدیریت عابدی (۰۹۱۵۹۵۱۵۲۶۶)، یک موکب در محور تهران-مشهد (حد فاصل مجتمع رفاهی سلسله‌الذهب، اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ ای): با مدیریت قدمگاهی (۰۹۱۵۳۵۲۶۹۶۳) و موکب دیگر در شهر فیروزه (بلوار امام رضا (ع)، جنب کلانتری مرکزی، موکب خادم الشهدا) با مدیریت حیدری (۰۹۱۵۷۹۷۵۹۵۱) به زائران خدمت رسانی خواهند کرد.