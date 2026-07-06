نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آقای شهید به همه امور توانستند رسیدگی کنند. به ملاقات ها، به بحث‌هایی که مطرح می‌شد در همه بخش ها، به درس و تحصیل در خارج فقه، به امور بین‌الملل و نیز مجاهدت و تبحری که داشتند در اخلاق، در عرفان، در انس با قرآن کریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی نیکزاد در گفت‌و‌گو با شبکه خبر گفت: من در یکی از مصاحبه هایم عرض کرده‌ام، چون در دل قله هستیم متوجه جایگاه و عظمت قله نیستیم. وقتی از دور به قضیه نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که این قله چقدر با عظمت است. عرضم را از اینجا شروع می‌کنم که خداوند متعال می‌فرمایند هر کسی ایمان بیاورد و عمل صالحی انجام بدهد خداوند مهر و محبت آن شخص را در دل مردم قرار می‌دهد. ببینید امام شهید ما کاری انجام داده که قاطبه مردم و کسانی که در جهان دنبال حرّیت، شرافت، عزت و استقلال هستند محبت ایشان را در دل داشتند. ایشان هم ایمان به خداوند متعال را در حد اکمل انجام دادند و هم عمل صالحی را که اصلاح امور است انجام دادند.

وی افزود: در سال چهل هجری قمری یک شخص ملعونی به نام ابن ملجم آمد حضرت امیر علیه السلام را در محراب و در ماه مبارک رمضان به شهادت رساند، امت حق امام را ادا نکردند. بعد از هزار و چهارصد سال در سال هزار و چهارصد و چهل و هفت هجری قمری در ماه مبارک رمضان همان ابن ملجم‌ها که آقا قبلا فرموده بودند، یزیدیان زمان آمدند، آمریکایی‌های جنایتکار آمدند امام ما را به شهادت رساندند. وقتی این اتفاق افتاد در افکار بین الملل بعضی‌ها می‌گفتند سپهسالار لشکر را زدند لشکر از هم می‌پاشد، بعضی‌ها می‌گفتند علمدار انقلاب را زدند قطعا انقلاب باید شکست بخورد، چون روش آمریکا این بود که بالاخره می‌آمدند رهبران را ترور می‌کردند و نهضت را به بیراهه می‌کشاندند ولی بین خود و خدای خود آقای ما چه می‌خواست آقای ما می‌گفت تمامیت ارضی، آقای ما می‌گفت استقلال، آقای ما می‌گفت عزت، آقای ما می‌گفت شرافت، آقای ما می‌گفت که اینها آمده‌اند ایران را ببلعند. اینها آمده‌اند منابع زیرزمینی و روزمینی کشور را ببرند.

نایب رئیس مجلس گفت: چهار اتفاق خیلی خیلی مهم افتاد. وقتی این اتفاق افتاد مردم در حد توانشان با نمره عالی حق امام را خواستند ادا کنند و ادا کردند. همه ما قبول داریم وقتی اینها آمدند فکر نمی‌کردند نیرو‌های مسلح ما بتواند جلوی لشکر آمریکایی بایستد، چون حتی ویتکاف اعلام کرد که شما چرا تسلیم نمی‌شود، چرا پرچم سفید را بالا نمی‌برید. وقت تنگ است ولی من دلم نمی‌آید اینها را نگویم. در جنگ هشت ساله هم ژنرال آمریکایی به ژنرال عراقی گفت که قاعدتا باید تمام شود. به لحاظ محاسبات، اطلاعات و لجستیک، ما می‌گوییم که باید کار ایران را تمام کنیم. حالا آن مطلبی گفته، چون چندین بار گفتم نمی‌خواهم تکرار کنم. نیرو‌های مسلح ما پای کار مقتدرانه ایستادند. آن زبان دیپلماسی را کار ندارم خوب بود یا بد بود. این یک موضوع دیگری است، اما ما برای اینکه بدانیم منطق داریم گفتمان داریم اعتقاد داریم شرافت داریم و روی عهد‌های خودمان می‌ایستیم این هم آمد.

وی افزود: همگی با همه توان آمدند تا خدمت به مردم هم ادامه پیدا کند و کشور در مباحث انرژی کالا‌های اساسی و ... مختل نشود. این چهار عامل سبب شد دنیا مبهوت بماند. دنیا از این کار مبهوت مانده است. دلیل این حرفم این است که من در روز جمعه بنا بر وظیفه از صبح ساعت شش تا شب ساعت نه در فرودگاه مهرآباد مستقبل و بدرقه کننده هیئت‌های خارجی بودم. اصلا هیئت‌ها که وارد می‌شدند متحیر بودند. اول فکر می‌کردند مثلا، چون ترامپ ملعون گفته بود که من زیرساخت‌های این‌ها را زده‌ام، نیروی هوایی شان را زده‌ام، نیروی زمینی شان را زده‌ام، نیروی دریایی شان را زده‌ام، پدافند شان را زده‌ام و آفند شان هم دارد از بین می‌رود. اینها که می‌آمدند فرض بفرمایید نود هیئت آمد چهل و پنج کشور آمدند کشور‌هایی که ما را همراهی نکرده بودند و بی طرف بودند آمدند کشور‌های که دوست ما بودند مثل پاکستان سه هیئت آمد. این اصلا شاید خلاف شیوه نامه باشد. هم رئیس مجلس سنا آمد. هم رئیس مجلس ملی آمد و در کنار آنها فرمانده ارتش پاکستان هم آمد. جوری که هیئت‌های پارلمانشان را بنده بدرقه و مستقبل بودم و هیات‌های دولتی اش را دولتی‌های نظام مقدس اسلامیمان؛ بنابراین اینها که آمدند چقدر با عزت رفتند.

نیکزاد گفت: لذا من می‌خواهم به شما عرض کنم که در عرصه بین المللی هم دشمنان فکر نمی‌کردند ایرانی بماند. اینها در عرصه بین الملل فکر نمی‌کردند که ما پای مقاومت خواهیم ایستاد. همه اینها به برکت وجود رهبر شهیدمان بود. ما در بحث هسته‌ای، در بحث نانو، در بحث سلول‌های بنیادی، در حوزه دفاعی، ما اینها را مدیون چه شخصی هستیم؟ در پرورش دادن این مردم و بالا آوردن این مردم با حضور مردم به صورت آگاهانه و با بصیرت و با اعتقاد و با ایمان. اینکه گفتم از آقای سردار حسن زاده تشکر می‌کنم، چون رفتم بازدید کردم واقعا یک اضطرابی داشتند. خدایا ما این همه مردم را چطور می‌توانیم میزبانشان باشیم. چرا رهبران دیگر اینطور نمی‌شوند. من این را دو قسمت کرده‌ام یک ویژگی‌های شخصی و خانوادگی رهبر شهید ما است. آقای ما در علوم سیاسی و در علوم اسلامی یک فرد جامع بود. مجتهد جامع الشرایط بود. بزرگانی از علما شاگرد ایشان بودند. وقتی ادبیات شناسان می‌رفتند با آقا می‌نشستند شاگردی خودشان را قبول می‌کردند. یعنی آقا رمان‌های شاهکار دنیا را با فلسفه پشت سرشان تفسیر می‌کردند. در اخلاق، در عرفان، در انس با قرآن کریم.

وی افزود: من یقین دارم که آقای ما از بن دندان از شیره جان به اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی و خانواده معظم و معزز شهدا ایمان داشتند. علما می‌گویند هر کس بخواهد عاقبت به خیر بشود باید مجاهدت و مراقبت کند. بین خود و خدای خود، آقا ما غیر از ریاست جمهوری، دوره نمایندگی مجلس و دوران مبارزاتی شان را کاری نداریم. در این سی و شش سالی که رهبر بود آیا مجاهدت نکرد؟ شما وقتی فکر می‌کنید آقا به همه امورات توانسته رسیدگی کند. به ملاقات هایش رسیدگی کند. به بحث‌هایی که مطرح می‌شود رسیدگی کند. به درس و تحصیل و درسی که در خارج فقه می‌داد رسیدگی بکند. به امور بین‌الملل رسیدگی کند. این برادرمان که اینجا بودهم فرمودند.

نایب رئیس مجلس گفت: من یک نکته عرض می‌کنم. داعش رسیده به هفده کیلومتری بغداد رسیده بود. بالاخره فرمانده معظم کل قوا از شیره جان با همه وجود برای اسلام مبارزه کرد و این جبهه مقاومت را پشتیبان کرد. آن، مجاهدتش در مراقبت و ده‌ها بار گفتم و دوباره می‌خواهم در این آنتن مقدس برای ملت و دنیا عرض کنم. یک رهبر پیدا کنید که در زندگی شخصی و خانوادگی اش، دشمنانش یک لکه خاکستری نمی‌توانند پیدا کنند. تعارف نداریم اگر در زندگی خانوادگی هرکس در هر سطحی هر مسئولی خودش و یا اطرافیان یک لکه خاکستری یا لکه سیاه پیدا بشود، مردم با کسی عقد اخوت نبسته‌اند هرچند که آقا مرجع دینی و سیاسی ما بود؛ بنابراین من می‌خواهم بگویم که این موضوع شخصی بی‌بدیل و بی‌نظیر بود. آقا در سیاست داخلی هم واقعاً یک خبره بود. حضرت آقا فتنه‌ها را از سر ایران دور کرد. دولت‌ها با گرایش‌های سیاسی مختلف آمدند سر کار. اینها را راهبری کرد. یک سنت حسنه‌ای آقا گذاشت. هر دولتی سرکار آمد به احترام رای مردم آقا حمایت کردند. عین بحثی که رهبر کبیرمان در مورد بنی‌صدر فرمود. بعداً مشخص شد که امام رضوان‌الله به بنی‌صدر رای نداده بود ولی، چون رای مردم بود تا آنجا که می‌شد بنی‌صدر را حفظ کرد. وقتی دیگر بنی‌صدر شمشیر را از رو بست عدم کفایت سیاسی وی از طریق قانون و از طریق مجلس شورای اسلامی صادر شد.

وی افزود: ما تعارف نداریم، می‌گفتند که برای ریاست جمهوری نام فلانی در می‌آید. فلانی قطعی است، تمام شده، نظرسنجی‌ها این را می‌گوید. ولی دیدند از صندوق نام یک شخص دیگری بیرون آمد. آقا محکم پشتش ایستاد. هر دولتی می‌خواست که کار کند. چون من در دولت هم بوده‌ام. آقا از اختیارات ولی فقیه اش برای حمایت از دولت‌ها استفاده میکرد. واقعاً همواره ما رفتیم زمانی هم که نماینده بودیم همواره آقا از سختی اجرا، از کمک به دولت از کمک به آن آرمان‌هایی که مدنظر است اتفاق بیفتد می‌فرمودند. چون آقا دیدش این بود که بالاخره یک مطلبی را به نام نظام اسلامی انقلاب، اسلامی دولت اسلامی کشور اسلامی و تمدن اسلامی مد نظر داشتند و گلایه می‌فرمودند که ما در دولت اسلامی متوقف شدیم.

نیکزاد گفت: من اگر بخواهم این‌ها را جمع‌بندی کنم. یک بزرگی به من می‌گفت که علما را یا اولادشان یا دامادشان یا اطرافیان شان خراب می‌کنند. در جایگاه رهبری حضرت آقا واقعیت قضیه این است که در زندگی شخصی و خانوادگی اش دشمنان حتی یک لکه خاکستری نتوانستند پیدا کنند. در جایگاه رهبری ما الان عزتمندیم. در دفاع مدیون آقاییم در عرصه‌های علمی، نانو، فناوری، در عرصه بین‌المللی، در عرصه مقاومت در حمایت از آنچه که کشور را به استقلال و عزت در عرصه‌های مختلف می‌رساند در همه اینها ما مدیون آقاییم.