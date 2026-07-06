مهدی جهاندار، از شاعران نام‌آشنای کشور، تازه‌ترین سروده خود را در خصوص رهبر شهید منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این سروده یک شعر ملی میهنی وحماسی است که به حضور در جبهه‌های مقاومت اختصاص دارد:



ای دست یداللّهی، برخیز به خونخواهی‌

ای پرچم آگاهی، برخیز به خونخواهی‌

ای مشتِ گره کرده، الوعده وفا کرده‌

ای شور شبانگاهی، برخیز به خونخواهی

نفرین به نفهمیدن، گوساله پرستیدن

زین ظلمت و گمراهی برخیز به خونخواهی

تو أنتم الأعلَون‌ی، إنَّ معیَ رَبّی

العزّةُ لِلّه‌ی، برخیز به خونخواهی

خود بارش سجّیلی، خود لرزش زلزالی

خود غرّش فتّاحی، برخیز به خونخواهی‌

ای کفشِ به جا مانده از کودک مینابی‌

ای آه سحرگاهی، برخیز به خونخواهی

آن کوه صلابت را، این بارِ امانت را

برخیز به همراهی، برخیز به خونخواهی‌

ای فاتح میدان‌ها، مبعوث خیابان‌ها

برخیز به خونخواهی، برخیز به خونخواهی