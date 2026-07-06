مردم شهرستان کاشان از روز جمعه ۱۲ تیر، با برپایی ۵ موکب در مسیر آزادراه امیرکبیر، میزبان زائران مراسم رهبر شهید هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این موکب‌ها با ارائه خدماتی از جمله پذیرایی، اسکان، خدمات فرهنگی، امدادی و رسانه‌ای، به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

بیش از هزار نفر از مردم کاشان به‌صورت داوطلبانه در موکب‌های مستقر در مسیر و همچنین داخل شهر، در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

بر اساس آمار اعلام‌شده، از آغاز فعالیت این موکب‌ها تاکنون، بیش از ۵۰ هزار نفر از زائران از خدمات ارائه‌شده بهره‌مند شده‌اند.