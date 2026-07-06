به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای قدس‌الله نفسه الزکیه، محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با حضور در این مراسم، در کنار آحاد مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار ایران اسلامی، به مقام شامخ آن رهبر شهید ادای احترام کرد.

مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان کشوری و لشکری، خانواده‌های معظم شهدا، نخبگان، شخصیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی و میهمانان خارجی در حال برگزاری است.