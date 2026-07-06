رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با حضور در موکب این سازمان، از زائران و تشییع‌کنندگان پیکر رهبر شهید میزبانی و از خدمات ارائه‌شده به عزاداران بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با حضور در موکب این سازمان، از زائران و تشییع‌کنندگان پیکر رهبر شهید میزبانی کرد.

در این برنامه، موکب سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با ارائه خدمات، میزبان جمعی از زائران و عزاداران حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب است.

مراسم تشییع پیکر مطهر مجاهد شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله نفس‌الزکیه)، شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح‌الهدی باقری، شهیده زهرا حدادعادل و شهیده زهرا محمدی گلپایگانی با حضور پرشور عزاداران رهبر شهید از صبح امروز در تهران آغاز شده است.