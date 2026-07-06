

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس اورژانس قم گفت: ۷۵ آمبولانس، ۱۵ اتوبوس‌آمبولانس و ۲ بالگرد امدادی برای ارائه خدمات درمانی و امدادرسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در قم مستقر شده‌اند.

محمدجواد باقری افزود: این ناوگان پس از استقرار در پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده به مسیر‌های اصلی برگزاری مراسم از جمله بلوار پیامبر اعظم (ص)، بلوار انتظار و سایر نقاط پیش‌بینی‌شده اعزام شده است.

وی با تأکید بر آماده‌باش کامل حوزه سلامت گفت: تیم‌های اورژانس، کادر درمان و نیرو‌های امدادی با پشتیبانی ۲ بالگرد امدادی، آماده ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و انتقال سریع مصدومان احتمالی در طول مراسم هستند.

رئیس اورژانس قم افزود: دانشگاه علوم پزشکی قم با بسیج همه ظرفیت‌های درمانی، امدادی و بهداشتی، در کنار نیرو‌های هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های امدادی، برای حفظ سلامت زائران و برگزاری ایمن مراسم در آماده‌باش کامل قرار دارد.