به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یعقوب اندایش، گفت: بر این اساس سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۰، ۱ و ۲ است و تمامی خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و خانوار‌های نیرو‌های مسلح از امروز ۱۵ تیر می‌توانند برای خرید اقلام کالابرگی به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه کنند.

سرپرستان با ارقام پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۰ تیر و گروه‌های دارای ارقام آخر کد ملی ۷، ۸ و ۹ از ۲۵ تیرماه امکان استفاده از اعتبار خود را خواهند داشت.



به گفته اندایش، کالابرگ تیرماه تا پایان مردادماه معتبر و قابل استفاده خواهد بود. اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.



وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از شهروندان خواسته است صرفاً به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از مراجعه به لینک‌های ناشناس خودداری کنند. این وزارتخانه تأکید کرده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاهی، گزارش‌ها از طریق سامانه مربوطه بررسی و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد.