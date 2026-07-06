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حسین اسرافیلی، شاعر پیشکسوت، با بیان اینکه رهبر شهید از نوجوانی با شعر و ادبیات مأنوس بودند، گفت: تسلط ایشان بر فنون شاعری، روحیه کتابخوانی و حمایت از شاعران، جایگاهی ویژه برای ایشان در میان اهل ادب رقم زده بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسین اسرافیلی با اشاره به اینکه رهبر شهیدمان بهشدت اهل مطالعه بودند و از دوران نوجوانی همیشه در جلسههای شعر شرکت میکردند، گفت: ایشان در کنار مشغلههای سیاسی فراوانی که به عنوان رهبر کشورمان داشتند مطالعه را فراموش نمیکردند و گاهی در محافلی که با حضور اهالی شعر و ادب برگزار میشد به کتابهای ارزشمندی که مطالعه کرده بودند اشاره میکردند و حتی به معرفی ترجمههای مختلف از آن آثار و نقد آنها میپرداختند. کتابخوانی زبردست و بسیار پرشور بودند و حتی یادداشتهای قابل تامل و دقیقی درباره کتابها مینوشتند.
آقای اسرافیلی با بیان اینکه امثال امام خمینی (ره) و رهبر شهیدمان پیش از شاعر بودن در درجه نخست یک پیشوا و مقتدای سیاسی بودهاند، گفت: رهبر شهیدمان نیز مانند امام خمینی (ره) دارای ذوق شاعری بودند و نسبت به سایر روحانیان همعصر خود به دلیل آشنایی کامل با اصول و صناعات شعری تبحر شاعری بالاتری داشتند.
قدرت شاعری آقای شهید، برتر از سایر روحانیان بود
وی ویژگی اصلی و جالب توجه آقای شهید را تواضع بیش از اندازه ایشان عنوان کرد و افزود: ایشان بهاندازهای متواضعانه برخورد میکردند که دیگران جسارت مییافتند با ایشان شوخی کنند. اوایل سال ۷۰ بود که با جمعی از شاعران و نویسندگان در حضور ایشان بودیم و بعد از جلسه از ایشان خواستیم با ما عکس بگیرند ایشان در راهروی سالن غذاخوردی در کنار ما ایستادند تا عکس بگیریم. در حین عکاسی مرحوم استاد آهی از کنارمان رد شد و من او را دعوت کردم با ما عکس بگیرد که با خنده و شوخی جواب داد اگر انقلاب برگردد همه اعدامی هستید و آقا هم خندیدند.
اسرافیلی تاکید کرد: آقای شهید به شاعران جوان توصیه میکردند که بسیار مطالعه کنند و تاکید داشتند هر شعری حتی اگر مضمون عاشقانه داشته باشد اگر تاثیرگذار باشد ارزشمند است. برای شعر و شاعری اهمیت خاص قائل بودند و آن را سرمایه ملی کشورمان میدانستند؛ نگاهی بدیع و ارزشمند که مایه مباهات شاعران و ادیبان بوده و هست.