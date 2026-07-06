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رزمایش «مشترک دریایی ۲۰۲۶» چین و روسیه در ۶ ژوئن در یک بندر نظامی در چینگدائو آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن، در این تمرین نظامی، دو کشور مرکز فرماندهی مشترکی را ایجاد کردند که ترکیبی از نیروی دریایی چین و روسیه است.
فرمانده چینی این رزمایش «تمرینات مشترک دریایی» را بستری مهم برای تثبیت و توسعه روابط بین ارتشهای دو کشور عنوان کرد و گفت: تقویت اعتماد استراتژیک متقابل، بهبود توانمندیهای عملیاتی مشترک، بهبود همکاریهای عملی و افزایش توانمندیها برای پاسخگویی به تهدیدات دریایی مشترک اهداف اصلی این رزمایش است.
فرمانده روس این قرارگاه مشترک نیز گفت: تمرین «مشترک دریایی» به بستری مؤثر برای تقویت هماهنگی عملیاتی، تبادل تجربه حرفهای و تقویت هماهنگی تشکیلات دریایی تبدیل شده است، این تمرین اعتماد متقابل میان پرسنل نظامی دو کشور را تقویت کرده و توانایی حفظ صلح و ثبات در منطقه را افزایش خواهد داد.
این رزمایش در سه مرحله برگزار خواهد شد و پس از مراسم افتتاحیه، دو نیروی دریایی به طور مشترک تمرینات فرماندهی و هماهنگی تاکتیکی را انجام دادند.
در مرکز فرماندهی مشترک، نقشههای عملیاتی درباره تمرینات کلیدی در مرحله رزمایش دریایی بررسی شد و در ادامه شناورها و کشتیهای شرکت کننده در رزمایش، عملیات مشترک شناسایی، دفاع هوایی و دفاع موشکی را در دریا و هوا تمرین کردند.