به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن، در این تمرین نظامی، دو کشور مرکز فرماندهی مشترکی را ایجاد کردند که ترکیبی از نیروی دریایی چین و روسیه است.

فرمانده چینی این رزمایش «تمرینات مشترک دریایی» را بستری مهم برای تثبیت و توسعه روابط بین ارتش‌های دو کشور عنوان کرد و گفت: تقویت اعتماد استراتژیک متقابل، بهبود توانمندی‌های عملیاتی مشترک، بهبود همکاری‌های عملی و افزایش توانمندی‌ها برای پاسخگویی به تهدیدات دریایی مشترک اهداف اصلی این رزمایش است.

فرمانده روس این قرارگاه مشترک نیز گفت: تمرین «مشترک دریایی» به بستری مؤثر برای تقویت هماهنگی عملیاتی، تبادل تجربه حرفه‌ای و تقویت هماهنگی تشکیلات دریایی تبدیل شده است، این تمرین اعتماد متقابل میان پرسنل نظامی دو کشور را تقویت کرده و توانایی حفظ صلح و ثبات در منطقه را افزایش خواهد داد.

این رزمایش در سه مرحله برگزار خواهد شد و پس از مراسم افتتاحیه، دو نیروی دریایی به طور مشترک تمرینات فرماندهی و هماهنگی تاکتیکی را انجام دادند.

در مرکز فرماندهی مشترک، نقشه‌های عملیاتی درباره تمرینات کلیدی در مرحله رزمایش دریایی بررسی شد و در ادامه شناور‌ها و کشتی‌های شرکت کننده در رزمایش، عملیات مشترک شناسایی، دفاع هوایی و دفاع موشکی را در دریا و هوا تمرین کردند.