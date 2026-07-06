رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به صدور نوتام بین‌المللی مبنی بر تعطیلی چهار روزه فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف، این اقدام را برای نخستین بار در تاریخ هوانوردی منطقه و به دلیل مدیریت ایمنی در حضور میلیونی مردم برای وداع با رهبر شهید مقاومت توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا سیما؛ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در اظهاراتی به‌منظور تبیین ابعاد فنی و عملیاتی تعطیلی فرودگاه بین‌المللی نجف، از یک رویداد کم‌سابقه در صنعت هوانوردی جهان خبر داد.

وی اظهار داشت که این تعطیلی نه به دلیل بحران‌های جنگی یا شرایط اضطراری، بلکه به دلیل مدیریت دقیق ایمنی و امنیت در مواجهه با حضور میلیونی مردم برای وداع با رهبر شهید مقاومت صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، با استناد به نوتام بین‌المللی (A0286/26) صادر شده از سوی سازمان هواپیمایی عراق، فرودگاه بین‌المللی نجف (ORNI) از ساعت ۱۵:۳۰ امروز ۱۵ تیر(۶ ژوئیه ۲۰۲۶) تا بامداد پنج‌شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ (۹ ژوئیه ۲۰۲۶) به‌طور کامل از پذیرش تمامی پروازهای تجاری و بازرگانی منع خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه، در بازه زمانی مذکور، این فرودگاه حتی به‌عنوان فرودگاه جایگزین (Alternate) نیز قابل استفاده نخواهد بود.

کاپیتان شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با تشریح ابعاد این تصمیم استراتژیک افزود: «آنچه در نجف در حال وقوع است، فراتر از یک مراسم تشییع معمولی است؛ این یک حضور انسانی گسترده برای وداع با رهبر شهید مقاومت است. در تاریخ هوانوردی، کمتر پیش آمده است که یک فرودگاه بین‌المللی برای حدود ۹۰ ساعت، صرفاً به دلیل مدیریت ایمنی ناشی از تجمع عظیم جمعیت، از فعالیت‌های تجاری خود باز ایستد. این تصمیم نشان‌دهنده اولویت مطلق ایمنی و امنیت در مدیریت عملیات هوانوردی است.»

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مفاد این نوتام، تصریح کرد که برخلاف پروازهای تجاری، تنها پروازهای دارای «مجوز ویژه» امکان نشست و برخاست خواهند داشت.

وی افزود: «این مجوزها با هدف تداوم جابه‌جایی هیئت‌های رسمی، پروازهای دیپلماتیک و انتقال زائران پیش‌بینی شده است. خوشبختانه با هماهنگی‌های گسترده میان مراجع ذی‌ربط جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی عراق، این پروازها مطابق برنامه و بدون وقفه در حال انجام هستند.»

وی با تأکید بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای افزود: «در شرایطی که تمرکز جمعیت در اطراف شهر نجف به اوج خود می‌رسد، مدیریت ترافیک هوایی نیازمند تصمیمات ویژه است. این هماهنگی مشترک میان دو کشور، نمونه‌ای موفق از همکاری‌های هوانوردی در مدیریت یک رویداد بزرگ بین‌المللی محسوب می‌شود که نشان می‌دهد حفظ امنیت عملیات فرودگاهی بر هر ملاحظه دیگری مقدم است.»