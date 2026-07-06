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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی با اشاره به وجود ۵۰۰ معدن در استان گفت: ظرفیت استخراج سالانه معادن آذربایجانغربی بالغ بر ۲۰ میلیون تُن برآورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی با اشاره به وجود ۵۰۰ معدن در استان گفت: ظرفیت استخراج سالانه معادن آذربایجانغربی بالغ بر ۲۰ میلیون تُن برآورد میشود.
سخاوت خیرخواه افزود: فعالسازی معادن، جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی از مهمترین برنامههای این ادارهکل در سال جاری است.
وی اضافه کرد: در همین رابطه، عملیات اجرایی احداث چند واحد فرآوری، بهویژه در حوزه سیلیس و سنگهای تزئینی، در استان آغاز شده تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، زمینه افزایش بهرهوری و توسعه فعالیتهای معدنی نیز فراهم شود.
خیرخواه با اشاره به برنامههای ادارهکل صمت برای نوسازی تجهیزات معادن تصریح کرد: تسهیل واردات ماشینآلات معدنی و رفع موانع صدور مجوزهای معدنی، دو محور اصلی حمایت از بخش معدن در سال جاری است.
وی ادامه داد: در راستای نوسازی تجهیزات معادن، واردات ماشینآلات معدنی با عمر کمتر از پنج سال بدون محدودیت انجام میشود و واردات ماشینآلات با عمر کمتر از ۱۰ سال نیز با توجه به تناژ استخراج سالانه و بر اساس ضوابط قانونی تسهیل شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی همچنین گفت: شورای معادن استان و کارگروه تعامل بهصورت منظم برگزار میشود و در هر نشست بیش از ۳۰ موضوع مرتبط با توسعه معادن و رفع مشکلات بهرهبرداران بررسی و درباره آنها تصمیمگیری میشود.
وی با اشاره به اقدامات سال گذشته افزود: تعیین تکلیف محدودههای اکتشافی معدنی از مهمترین اقدامات انجامشده برای رفع بلاتکلیفی برخی معادن مهم استان بود و تعدادی از معادن راکد نیز به چرخه تولید بازگشتند.
خیرخواه ادامه داد: سال گذشته ۱۸ فقره پروانه اکتشاف و ۳۹ فقره پروانه بهرهبرداری معدنی صادر شد و در سهماهه نخست سال جاری نیز ۱۲ فقره پروانه اکتشاف و ۱۵ فقره پروانه بهرهبرداری صادر شده است.
وی درباره روند صدور مجوزهای معدنی اظهار کرد: میانگین زمان صدور پروانه اکتشاف در استان حدود سه تا شش ماه است و این زمان با توجه به فرآیندهای تخصصی اکتشاف، شناسایی ماده معدنی و برآورد ذخایر تعیین میشود.
خیرخواه خاطرنشان کرد: تمامی مجوزهای معدنی بهصورت الکترونیکی صادر میشود و این ادارهکل پس از دریافت استعلام و موافقت دستگاههای ذیربط، نسبت به صدور مجوزهای معدنی اقدام میکند.