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ورزشکار کرمانی با تثبیت سهمیه خود در رقابتهای قهرمانی کشور، حضورش در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ژاپن را قطعی کرد و پس از چند روز استراحت، تمرینات فشرده خود را برای حضور در این رقابتها آغاز خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،سعید افروز، ورزشکار پارا دو میدانی کرمانی، با تثبیت سهمیه خود در رقابتهای قهرمانی کشور، جواز حضور در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ژاپن را به دست آورد.
این سهمیه پیشتر بر اساس عملکرد وی در رقابتهای مورد تأیید کمیته بینالمللی پارالمپیک (IPC) که در کشور هند برگزار شده بود، کسب شده و با حضور در مسابقات قهرمانی کشور، نهایی و قطعی شد.
رقابتهای قهرمانی کشور روزهای ۱۱ و ۱۲ تیرماه در تهران برگزار شد و سعید افروز با هدایت سیدمهدی شاهرخی در این مسابقات به میدان رفت.
افروز در حال حاضر چهار روز را به استراحت اختصاص داده و پس از آن، تمرینات فشرده خود را برای حضور در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ژاپن آغاز خواهد کرد. وی همچنین در اردوهای آمادهسازی تیم ملی شرکت میکند.
مسابقات پاراآسیایی ناگویا ژاپن قرار است از ۲۴ مهرماه برگزار شود و سعید افروز به عنوان نماینده ایران در این رقابتها حضور خواهد داشت. نکته: در متن ارسالی شما، عبارت «مسابقات جهانی هندستان» و «بیست و مهما» مبهم است. اگر منظور رقابتهای گرندپری هند یا مسابقات جهانی هند بوده، نام دقیق مسابقه را بفرمایید تا خبر کاملاً استاندارد و بدون ابهام تنظیم شود.