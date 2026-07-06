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مدیر کل پست خوزستان از برگزاری پویش «نامهای به رهبر شهید» در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران حموله گفت: همزمان با برگزاری آیینهای بدرقه «رهبر شهید»، شرکت ملی پست پویش «نامه به رهبر شهید» را با هدف ثبت و ماندگار کردن احساسات، خاطرات و دلنوشتههای مردم آغاز کردتا مردم بتوانند دلنوشتهها و پیامهای خود را تا ۲۵ تیرماه ارسال کنند.
وی افزود: بر اساس اعلام شرکت ملی پست، علاقهمندان میتوانند با مراجعه به ایستگاههای سیار پست مستقر در محل برگزاری مراسم بدرقه و تشییع یا دفاتر پستی سراسر کشور،به صورت رایگان نامههای خود را تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ به صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۸۸۱۱ ارسال کنند.
حموله می گوید: این پویش فرصتی برای مشارکت مردم در ثبت پیامها، خاطرات و دلنوشتههایی است که در قالب نامه به یادگار خواهد ماند.