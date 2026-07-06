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نیروی دریایی چین موشک استراتژیک زیر دریایی جدید خود را با موفقیت آزمایش کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن، این موشک راهبردی و جدید ارتش چین، از یک زیردریایی هستهای در آبهای سرزمینی چین شلیک شد، این موشک جدید حامل کلاهک شبیه سازی شده و آموزشی است که به سمت هدفی در آبهای بین المللی اقیانوس آرام شلیک شد و با دقت در محل تعیین شده فرود آمد.
این آزمایش موشکی در راستای آزمایشهای از پیش تعیین شده و تمرینهای نظامی سالانه چین انجام شده و از قبل به کشورهای مربوطه اطلاع داده شده بود.
به گفته مقامات نظامی چین این آزمایش با قوانین و کنوانسیونهای بین المللی مطابقت دارد و محل خاصی را هدف قرار نداده است.