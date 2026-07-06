وزیر راه و شهرسازی:
وحدت و حضور مردم، پاسخ عملی ایران به دشمنان است
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، این حضور را نشانه انسجام ملی و بهترین پاسخ به دشمنانی دانست که به گفته وی، توان تحمل عزت و اقتدار ایران را ندارند.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، حضور پرشور قشرهای مختلف مردم را جلوهای از همبستگی ملی و پیوند میان مردم و نظام عنوان کرد.
فرزانه صادق با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی برای پیشرفت کشور گفت: اعتلای ایران در گروی همراهی و یکپارچگی همه مردم است.
وزیر راه و شهرسازی حضور گسترده مردم در این مراسم را نمادی از وفاداری به آرمانهای انقلاب و سرمایهای برای استمرار اقتدار و همبستگی ملی دانست.