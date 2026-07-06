وزیر راه و شهرسازی:

وحدت و حضور مردم، پاسخ عملی ایران به دشمنان است

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، این حضور را نشانه انسجام ملی و بهترین پاسخ به دشمنانی دانست که به گفته وی، توان تحمل عزت و اقتدار ایران را ندارند.