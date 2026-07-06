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امروز، بدرقه امام مجاهد شهید تنها وداع با یک شهید نیست بلکه نمایش وحدت ملتی است که ثابت کرده راه شهیدان، با حضور مردم، زنده و ماندگار خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هر اشک، روایت دلتنگی... و هر فریاد، پیمانی برای ادامه راه رهبر شهید انقلاب است.
در کنار این اقیانوس انسانی، خادمانی ایستادهاند که بیوقفه و بیادعا، از دل و جان خدمت میکنند.
موکبها، امدادگران، نیروهای خدماتی و هزاران داوطلبی که سهم خود را نه در قاب دوربین، که در لبخند و آرامش زائران جستوجو میکنند؛ و آنسوتر... جاماندگانی که اگرچه در این بدرقه تاریخی حضور ندارند، اما دلهایشان را روانه این مسیر کردهاند.
دلهایی که از هر گوشه ایران، همصدا با این جمعیت، عهد میبندند راه امام شهید را ادامه دهند.