تیم فوتبال مس شهر بابک در هفته سی و دوم رقابت‌های لیگ دسته اول با شکست شناورسازی قشم در خانه اش به یک قدمی صدر جدول رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، از هفته سی و دوم رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور جام آزادگان جمعه یک دیدار در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار شد که در این بازی شناورسازی قشم با نتیجه ۳ بر یک مقابل میهمانش مس شهر بابک شکست خورد.

تیم مس شهر بابک پیش از این صعود خود به لیگ برتر را قطعی کرده بود؛ با این حال شاگردان قاسم شهبا برخلاف تصور برخی، بدون انگیزه ظاهر نشدند و تلاش کردند با کسب پیروزی، شانس خود را برای رسیدن به عنوان قهرمانی حفظ کنند.

مسی ها در این دیدار موفق شدند شاگردان فرشاد پیوس را با نتیجه ۳ بر یک مغلوب کرده و سه امتیاز ارزشمند دیگر به اندوخته‌های خود اضافه کند.

گلهای مس شهر بابک را مهرشاد عبدالهی، محمد حسین باصری، و علیرضا ولی زاده به ترتیب در دقایق ۱۰، ۲۳ و ۶۳ و تنها گل شناور سازی را هادی دهقانی در دقیقه ۳۵ به ثمر رساند.

این پیروزی باعث شد نماینده شهر بابک با ۶۴ امتیاز در جایگاه دوم جدول باقی بماند و اختلاف خود را با نساجی مازندران به ۲ امتیاز کاهش دهد؛ تیمی که در این هفته برابر هوادار تهران شکست خورد و صدر جدول را همچنان در اختیار دارد.

تیم فوتبال مس کرمان دیگر نماینده استان نیز در هفته سی و دوم لیگ یک با تساوی بدون گل برابر پالایش نفت بندرعباس در خانه متوقف شد تا روند تساوی‌های خود را ادامه دهد.

کرمانی‌ها با ۴۲ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارند.