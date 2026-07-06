

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد با اعلام خبر حادثه برخورد قطار با دو عابر پیاده به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران، تیم پایگاه اورژانس زیراب و یک آمبولانس هلال احمر به محل حادثه واقع در جوارم اعزام شدند.

بر اساس این گزارش در این حادثه دو خانم ۷۰ و ۵۶ ساله مصدوم و توسط گروه‌های اعزامی پس از اقدامات درمانی پیش بیمارستانی اولیه به بیمارستان شهدای زیراب منتقل شدند.

بر اساس آخرین گزارش‌ها خانم ۷۰ ساله در اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت.