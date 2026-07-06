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استاندار آذربایجانغربی گفت: توسعه زیرساختهای آموزشی و بسیج ظرفیت خیران، سرمایهگذاران و مشارکتهای مردمی برای تحقق عدالت آموزشی و حذف مدارس کانکسی و سنگی تا آغاز سال تحصیلی جدید در دستورکار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت جبران عقبماندگی استان در سرانه فضاهای آموزشی، گفت: توسعه زیرساختهای آموزشی و بسیج ظرفیت خیران، سرمایهگذاران و مشارکتهای مردمی برای تحقق عدالت آموزشی و حذف مدارس کانکسی و سنگی تا آغاز سال تحصیلی جدید در دستورکار است.
رضا رحمانی در جلسه نهضت مدرسهسازی و توسعه فضاهای آموزشی استان، افزود: نیاز هر شهرستان به احداث مدرسه باید بهصورت دقیق احصا و پس از جمعبندی، برای جذب مشارکت خیران مدرسهساز و سرمایهگذاران ارائه شود تا روند توسعه فضاهای آموزشی با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی همچنین با تأکید بر تدوین برنامهای جامع برای جبران عقبماندگی استان در این حوزه، خاطرنشان کرد: رساندن سرانه فضاهای آموزشی آذربایجانغربی به میانگین کشوری باید در اولویت دستگاههای مسئول قرار گیرد و تمامی ظرفیتهای موجود برای تحقق این هدف به کار گرفته شود.
استاندار آذربایجانغربی با ابراز تأسف از وجود مدارس کانکسی و سنگی در استان، افزود: این مدارس باید تا آغاز سال تحصیلی جدید جمعآوری شوند.
رحمانی همچنین با اشاره به تأکید دولت بر تحقق عدالت آموزشی، اضافه کرد: با وجود ظرفیتهای گسترده انسانی و اقتصادی، شایسته آذربایجانغربی نیست که در سرانه فضاهای آموزشی از میانگین کشور عقب باشد.
وی در پایان با اشاره به جایگاه ارزشمند خیران مدرسهساز در استان، افزود: اعتبارات دولتی بهتنهایی پاسخگوی نیازهای موجود نیست و باید با بهرهگیری از مشارکت مردم، خیران و سرمایهگذاران، نهضت مدرسهسازی را به یک حرکت فراگیر برای آیندهسازی فرزندان آذربایجانغربی تبدیل کرد.