\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u062f\u0648 \u0631\u0648\u0632 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u0628\u0627 \u0631\u0647\u0628\u0631\u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0645\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0644\u0627\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0644\u062d\u0638\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0633\u0627\u0639\u062a \u0647\u0627\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0648\u0632\u062f\u0648\u0645 \u0647\u0645\u060c \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f.\n