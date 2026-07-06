بر اثر سانحه رانندگی در محور رامهرمز به بهبهان سه نفر جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در ساعت ۱۷:۳۰ یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سمند با یک دستگاه پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۰ جاده رامهرمز به بهبهان به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های امدادی اورژانس (EMS) به محل اعزام شدند و مصدومان حادثه به بیمارستان انتقال یافتند. در این حادثه دو نفر از سرنشینان آقا (۳۳ و ۳۴ ساله) در دم جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: علیرغم تلاش‌های کادر درمانی، یکی از مصدومان (آقای ۵۵ ساله) به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت.