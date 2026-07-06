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روابط عمومی راهآهن جمهوری اسلامی ایران از افزایش دو برابری ظرفیت قطارهای حومهای در مسیر تهران–قم و بالعکس در روزهای دوشنبه و سهشنبه ۱۶ تیر، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در شهر مقدس قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام روابط عمومی راهآهن، با توجه به افزایش تقاضای سفر برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در شهر مقدس قم، ظرفیت قطارهای حومهای در مسیر تهران–قم و بالعکس در روزهای دوشنبه و سهشنبه( امروز و فردا )، دو برابر شده است.
بر اساس این گزارش، متقاضیان میتوانند از هماکنون با مراجعه به تمامی سکوهای فروش اینترنتی بلیت و همچنین مراکز فروش حضوری در سراسر کشور، نسبت به تهیه بلیت قطار اقدام کنند.
همچنین سامانه اطلاعرسانی راهآهن جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۲۱-۵۱۴۹ بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به پرسشها و ارائه اطلاعات مورد نیاز هموطنان است.
مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب روز سه شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۵ بامداد با اقامه نماز بر پیکر مطهر در صحن مسجد مقدس جمکران آغاز خواهد شد.