روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از افزایش دو برابری ظرفیت قطار‌های حومه‌ای در مسیر تهران–قم و بالعکس در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه ۱۶ تیر، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در شهر مقدس قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام روابط عمومی راه‌آهن، با توجه به افزایش تقاضای سفر برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در شهر مقدس قم، ظرفیت قطارهای حومه‌ای در مسیر تهران–قم و بالعکس در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه( امروز و فردا )، دو برابر شده است.

بر اساس این گزارش، متقاضیان می‌توانند از هم‌اکنون با مراجعه به تمامی سکوهای فروش اینترنتی بلیت و همچنین مراکز فروش حضوری در سراسر کشور، نسبت به تهیه بلیت قطار اقدام کنند.

همچنین سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به شماره ۰۲۱-۵۱۴۹ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و ارائه اطلاعات مورد نیاز هموطنان است.

مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب روز سه شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۵ بامداد با اقامه نماز بر پیکر مطهر در صحن مسجد مقدس جمکران آغاز خواهد شد.