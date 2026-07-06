به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با برگزاری طولانی‌ترین محفل تلاوت و انس با قرآن در مصلای امام خمینی (ره)، جمعی از خوشنویسان کشور با حضور در شبستان این مجموعه، آیات نورانی قرآن را به نیابت از رهبر شهید قرآنی کتابت کردند.

در این برنامه، خوشنویسان با کتابت آیات الهی، ارادت خود را به ساحت قرآن و یاد و نام رهبر شهید ابراز کردند و در فضایی معنوی، جلوه‌ای از پیوند هنر اسلامی با کلام وحی را به نمایش گذاشتند.

این آیین به همت فرهنگسرای قرآن در شبستان مصلای امام خمینی (ره)، محدوده ستون ۷۰ و همزمان با برگزاری محفل بزرگ تلاوت و انس با قرآن برگزار شد.