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در کنار ذخایر بخش دولتی، با کمک بخش خصوصی نیز در حال تکمیل ذخایر هستیم و در حال حاضر در کلیه اقلام اساسی و ضروری، هیچ کمبودی در سطح استان احساس نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، گفت: با توجه به افزایش تقاضا در روزهای پیش رو، هم گوشت قرمز و هم گوشت سفید به اندازه کافی تأمین و ذخیره شده است.
جمشیدی افزود:تمام مراکز توزیع آماده و در وضعیت مطلوب قرار دارند و هیچ کمبودی وجود ندارد. به دلیل مراسم تشریع و تدفین، برنامهریزی شده است که تمام زنجیره تأمین گوشت از کشتارگاهها تا مراکز توزیع و قصابیهای محلی، برای رساندن گوشت تازه و گرم به دست مردم، با تمام توان فعالیت کنند. برخی واحدهای سنتی ملزم به فعالیت تا ساعت ۱۲ شب شدهاند و برخی مراکز توزیع بزرگ نیز تقریباً به صورت ۲۴ ساعته برنامهریزی شدهاند تا پاسخگوی نیازهای ملیونها نفر باشند. ظرفیت کشتارگاهها نیز برای پاسخگویی به این نیاز، یکپارچه و تقویت شده است.
وی بیان کرد:در بخش سایر کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و شکر نیز وضعیت بازار عالی است و موجودی آنها کاملاً کفایت میکند. همچنین میوه و سبزیجات هم در سردخانهها ذخیره شده و هم در میادین میوه و سبزیجات، هر آنچه مورد نیاز مردم باشد، فراهم شده است. در ایام پیش رو، برخلاف روال معمول، هیچگونه تعطیلی در کار نخواهد بود و برنامهها به طور کامل ادامه دارد.
جمشیدی اظهار کرد: علاوه بر فعالیت بازرسان در سطح شهر، چهار پایگاه ثابت در اطراف حرم مطهر مستقر شدهاند. در این پایگاهها، نمایندگانی از سازمانهای مختلف از جمله: جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، پلیس، معاونت غذا و دارو، بهداشت، دامپزشکی، سازمان استاندارد و قاضی تعزیرات حکومتی، در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، حضور دارند تا بر روند فعالیتها نظارت دقیق انجام دهند.