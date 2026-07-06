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همزمان با برگزاری آیین های وداع و تشییع رهبر شهید، مردم شهرستان سلماس ضمن ادای احترام به مقام والای آقای شهید ایران، بر ادامه راه معظم له تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با برگزاری آیین وداع با رهبر شهید، مردم شهرستان سلماس با حضور گسترده در مراسمی باشکوه، ضمن ادای احترام به مقام والای شهید، یاد و خاطره ایثار و فداکاریهای ایشان را گرامی داشتند.
در این مراسم، اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان و جمعی از نیروهای انقلابی حضور داشتند و با قرائت قرآن، مرثیهسرایی و اجرای برنامههای فرهنگی، با آرمانهای شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
شرکتکنندگان در این آیین با ابراز همدلی و وحدت، بر ادامه راه شهدا و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.