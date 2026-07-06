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مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: مدیران و دبیران متوسطه اول تا ۲۰ تیر مهلت دارند نمرات دانش آموزان را در سامانه سیدا ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: مدیران و دبیران متوسطه اول تا ۲۰ تیر مهلت دارند نمرات دانش آموزان را در سامانه سیدا ثبت کنند.
مرکز فناوری اطلاعات درخصوص ثبت نمرات دانش آموزان متوسطه اول جهت پردازش و صدور هدایت تحصیلی اعلامیه صادر کرد.
به استحضار مدیران و دبیران متوسطه اول میرساند؛ با توجه به ضرورت ثبت نمرات در سامـانه دانش آموزی، برای دانشآموزان این مقطع، جهت پردازش و صدور هدایت تحصیلی خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به رصد و رفع نقص نمرات در سیدا اقدام نمایند.
لازم به ذکر میباشد جهت اطلاع از نقص نمرات از فرم نمایش نقص نمرات بر روی داشبورد اصلی سیدا استفاده نمایید.
بر اساس این اطلاعیه، این مهلت به منظور پردازش و صدور هدایت تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته شده است.