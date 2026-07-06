با تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه، منابع خبری اعلام کردند که از بامداد امروز ۴ نفر شهید و ۱۶ نفر دیگر مجروح شدند.

۴ شهید و ۱۶ مجروح در حملات امروز رژیم صهیونیستی به غزه

۴ شهید و ۱۶ مجروح در حملات امروز رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ رژیم صهیونیستی امروز در حمله‌ای پهپادی یک خودرو در منطقه «مواصی» واقع در خان یونس در غزه را هدف قرار داد.

بیمارستان‌های ناصر و الهلال غزه اعلام کردند که در این حمله ۲ نفر شهید و ۱۵ نفر دیگر مجروح شدند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین یک منزل مسکونی را در منطقه تل الهوا در غرب شهر غزه هدف قرار داده‌اند.

در این حمله که به منزل مسکونی خانواده دغمش در نزدیکی بیمارستان اردنی شهر غزه انجام شده است تاکنون دو غیرنظامی فلسطینی شهید و شماری دیگر زخمی شده‌اند.

منابع بیمارستانی تاکید کردند که از بامداد امروز تاکنون در حملات رژیم صهیونیستی به شهر‌های غزه و خان یونس ۴ نفر شهید و ۱۶ نفر دیگر مجروح شدند.

با گذشت بیش از یک هزار روز از جنگ و نسل‌کُشی در غزه، آمار‌ها حاکی از آن است که تاکنون بیش از ۷۳ هزار نفر شهید و بیش از ۱۷۳ هزار نفر مجروح شدند.

آمار رسمی منابع داخلی وخارجی نشان می‌دهد که که در این مدت هزاران نفر مفقود شده‌اند و گفته می‌شود پیکر شمار زیادی ار مردم زیر آوار است.

بر اساس این گزارش، در این مدت حدود ۴۷ هزار زن فلسطینی بیوه شده و ۵۸ هزار کودک نیز یکی از والدین خود یا هر دو را از دست داده‌اند و گذشته از آن جنگ باعث ویرانی ۲۶۸ هزار واحد مسکونی و وارد آمدن خسارت به ۱۴۸ هزار خانه شده و در نتیجه آن دو میلیون نفر آواره شده‌اند.

طبق این گزارش، یک میلیون و ۶۰۰ هزار فلسطینی از جمله ۱۰۰ هزار کودک زیر پنج سال از ناامنی غذایی و حدود ۵۵ هزار زن باردار و شیرده از سوء تغذیه حاد رنج می‌برند و ۹۴ درصد مراکز بهداشتی از چرخه خدمات‌رسانی خارج شده‌اند.

همچنین طی این مدت ۹۷ درصد منابع آب آشامیدنی مختل شده و ۸۰ درصد زیرساخت‌های انرژی و جاده‌های اصلی تخریب شده‌اند، ۹۵ درصد مدارس آسیب دیده و ۷۰۰ هزار کودک از تحصیل محروم شده‌اند.

بر پایه این گزارش، ۵/۹۸ درصد اراضی زراعی و ۸۸ درصد تأسیسات صنعتی تخریب شده‌اند و خسارت زیرساخت‌ها نیز حدود ۷۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، همچنین رژیم صهیونیستی ۶۴ درصد مساحت غزه را تحت اشغال خود درآورده و تهدید می‌کند که این میزان را به ۷۰ درصد افزایش خواهد داد.