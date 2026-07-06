به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی صمیمیان، فرماندار و رئیس ستاد اجرایی بدرقه آقای شهید ایران-شهرستان سمنان گفت : از روز سه شنبه شانزدهم تیر ماه روزانه بیش از ۳۰۰ سهمیه ویژه حمل‌ونقل ریلی به مشهد برای شهرستان سمنان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این سهمیه‌ها تا روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ تیرماه، در دسترس مردم خواهد بود و عاشقان و زائران قائد شهید می‌توانند از این ظرفیت برای عزیمت به مشهد مقدس و حضور در مراسم بدرقه و تدفین آقای شهید ایران استفاده کنند.

فرماندار سمنان تصریح کرد: با توجه به افزایش سفر‌های ریلی و تردد مسافران و زائران در این ایام، موکب ویژه ای در پایانه راه‌آهن سمنان راه‌اندازی شده و آماده ارائه خدمات به مسافران و زائران است.

صمیمیان خاطرنشان کرد: در این موکب، خدمات مختلفی از جمله پذیرایی، راهنمایی زائران، تأمین اقلام مورد نیاز و ارائه خدمات فرهنگی پیش‌بینی شده تا مسافران و زائران بتوانند با آرامش و سهولت بیشتری از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی استفاده کنند.