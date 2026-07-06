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رییس اورژانس مهاباد از واژگونی یک دستگاه مینیبوس در محور مهاباد به میاندوآب و مصدومیت ۲۱ سرنشین آن خبر داد که بلافاصله توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محسن رسولی، رییس اورژانس مهاباد افزود: صبح امروز در پی گزارش واژگونی یک دستگاه مینیبوس در محور مهاباد - میاندوآب (محدوده روستای آزاد)، تیمهای امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
او با اشاره به سرعت عمل تیمهای اورژانس افزود: پس از اعلام این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ آذربایجانغربی، هشت دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و کارشناسان فوریتهای پزشکی اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.
رسولی با بیان اینکه در این حادثه ۲۱ نفر دچار مصدومیت شدند، تصریح کرد: تمامی مصدومان پس از انجام اقدامات پیشبیمارستانی، جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند و تحت مراقبتهای لازم قرار دارند.
گفتنی است روستای «آزاد» از توابع بخش مرکزی مهاباد بوده و در ۲۵ کیلومتری این شهرستان واقع شده است. علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.