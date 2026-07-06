به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح‌اله عمادی گفت: با تلاش شبانه روزی یگان حفاظت اراضی این اداره کل ۴۳ هزار و ۸۵۰ مترمربع از زمین‌های ملی در در شهر‌های بهبهان، شوشتر، هفتگل، ماهشهر، مسجدسلیمان، رامشیر، سوسنگرد و اهواز رفع تصرف شد.

وی افزود: ارزش این زمین‌های ملی بیش از ۶ هزار میلیارد ریال بوده است که از دست متصرفان رهاسازی شد. عوامل یگان حفاظت اراضی استان با قاطعیت تمام مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند.