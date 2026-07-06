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مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ضمن اشاره به حضور گسترده مردم ولایتمدار خوزستان در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در مسیرهای تردد تاکید کرد و افزود: مدیریت صحیح رفتار در اجتماعات انبوه، حفظ آرامش و همکاری با نیروهای امدادی، مهمترین عوامل پیشگیری از وقوع حوادث و تامین امنیت شرکتکنندگان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، آتشپاد بابک ربیعی ، با بیان اینکه در مراسمهای با حضور گسترده جمعیت نیازمند رعایت دقیق اصول ایمنی و مدیریت رفتار فردی هستیم، بیان کرد: حضور باشکوه مردم در این مراسم، جلوهای از وحدت، همبستگی و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی است؛ اما تحقق این حضور ارزشمند در گرو توجه همگانی به توصیههای ایمنی و همکاری با عوامل اجرایی، انتظامی و امدادی خواهد بود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی اهواز با تاکید بر اینکه ازدحام جمعیت یکی از مهمترین مخاطرات در اجتماعات انبوه محسوب میشود، افزود: شرکتکنندگان باید از ایجاد توقفهای غیرضروری در مسیرهای اصلی، گلوگاهها، ورودیها و خروجیها خودداری کرده و همواره مسیر حرکت جمعیت را رعایت کنند.
وی تاکید کرد: حرکت برخلاف موج جمعیت، هل دادن افراد و تلاش برای عبور از نقاط پرتراکم میتواند احتمال بروز حوادث را افزایش دهد.
آتشپاد ربیعی ادامه داد: در صورت قرار گرفتن در شرایط ازدحام، حفظ آرامش، قرار دادن دستها در مقابل قفسه سینه بهمنظور ایجاد فضای مناسب برای تنفس و پرهیز از رفتارهای هیجانی، از مهمترین اقدامات ایمنی است؛ همچنین اگر فردی تعادل خود را از دست داد و بر زمین افتاد، باید در کوتاهترین زمان ممکن بدن خود را به پهلو جمع کرده و با پوشاندن سر و گردن، از اندامهای حیاتی محافظت کند.
وی با اشاره به اهمیت آمادگی پیش از حضور در مراسم گفت: همراه داشتن کارت شناسایی، ثبت شماره تماس یکی از بستگان، تعیین نقطه ملاقات برای اعضای خانواده، استفاده از لباس و کفش مناسب، همراه داشتن آب آشامیدنی و داروهای ضروری و توجه ویژه به کودکان، سالمندان، بانوان باردار و افراد دارای بیماریهای زمینهای، از جمله اقداماتی است که میتواند نقش موثری در کاهش مخاطرات احتمالی داشته باشد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز خاطرنشان کرد: شهروندان باید در تمام مراحل برگزاری مراسم، مسیرهای عبور خودروهای امدادی و خدماترسان را باز نگه داشته و از تجمع در اطراف خودروهای امدادی خودداری کنند؛ همچنین در صورت مشاهده هرگونه حادثه، ازدحام غیرمتعارف یا شرایط مخاطرهآمیز، موضوع را بدون فوت وقت به نزدیکترین نیروهای امدادی، انتظامی یا عوامل اجرایی مستقر در محل اطلاع دهند.
آتشپاد ربیعی تصریح کرد: رعایت نکات ایمنی، مکمل حضور آگاهانه و مسئولانه در این مراسم بزرگ است. امیدواریم مردم خوزستان با حفظ آرامش، انضباط اجتماعی و همکاری با نیروهای خدمترسان، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر، منظمتر و ایمنتر این آیین تاریخی را فراهم آورند.