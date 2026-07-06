کارشناس هواشناسی استان کرمان از ورود سامانه گرد و غبار و وزش باد به استان خبر داد و گفت: این شرایط از عصر امروز آغاز می‌شود و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و بیشترین غلظت گرد و غبار از عصر امروز تا ظهر سه‌شنبه پیش‌بینی می‌شود.

بازگشت گرد و غبار به کرمان؛ اوج آلودگی هوا از عصر امروز تا ظهر سه‌شنبه

بازگشت گرد و غبار به کرمان؛ اوج آلودگی هوا از عصر امروز تا ظهر سه‌شنبه



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،مریم سلاجقه ، کارشناس هواشناسی استان کرمان، از آغاز فعالیت سامانه وزش باد، گرد و غبار و ریزگردها در استان خبر داد و گفت: این سامانه از عصر امروز وارد استان می‌شود و تا روز چهارشنبه تداوم خواهد داشت.

وی افزود: بیشترین غلظت گرد و غبار از عصر امروز تا ظهر روز سه‌شنبه پیش‌بینی شده و در این مدت، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

سلاجقه با بیان اینکه مناطق شمالی، نیمه شرقی و بخش‌هایی از مناطق جنوبی استان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند گرفت، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات بهداشتی، از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی همچنین توصیه کرد: شهروندان پیش از خروج از منزل در روز سه‌شنبه، اطلاعیه‌های مراجع رسمی را درباره احتمال تأخیر در آغاز ساعت کاری ادارات و دستگاه‌ها پیگیری کنند.