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شهرداری تهران بیش از هزار مهپاش و ۷۶ اتاق سرد را برای محور تشییع رهبر شهید، تدارک دیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم تشییع رهبر انقلاب امروز از ساعات ابتدایی روز آغاز شد و گرمای هوا نتوانست از ازدحام جمعیت عزاداران بکاهد.
علی نصیری، رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران دراین باره گفت: در طول مسیر تشییع، ۶۷ اتاق سرد تعبیه کردهایم.
مسئولان شهرداری تهران هم تمهیدات لازم را برای حضور گسترده مردم در نظر گرفته و اقدامات پیشگیرانهای برای کاهش خطر گرمازدگی حاضران انجام داده اند.
مقامات شهرداری پایتخت با اعلام اینکه بیش از هزار مهپاش در مسیر مراسم تشییع نصب شده است، تاکید کردند: اتاقهایی با مساحت حدود ۴۰ مترمربع و دمای ۱۸ تا ۲۲ درجه سانتیگراد برای اسکان موقت افرادی که دچار گرمازدگی میشوند، تجهیز شده است.
به گفته مسئولان شهرداری، در این اتاقها نیروهای اورژانس مستقر هستند و این مکانها تا پایان مراسم فعال خواهند بود.