شهرداری تهران بیش از هزار مه‌پاش و ۷۶ اتاق سرد را برای محور تشییع رهبر شهید، تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم تشییع رهبر انقلاب امروز از ساعات ابتدایی روز آغاز شد و گرمای هوا نتوانست از ازدحام جمعیت عزاداران بکاهد.

علی نصیری، رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران دراین باره گفت: در طول مسیر تشییع، ۶۷ اتاق سرد تعبیه کرده‌ایم.

مسئولان شهرداری تهران هم تمهیدات لازم را برای حضور گسترده مردم در نظر گرفته و اقدامات پیشگیرانه‌ای برای کاهش خطر گرمازدگی حاضران انجام داده اند.

مقامات شهرداری پایتخت با اعلام اینکه بیش از هزار مه‌پاش در مسیر مراسم تشییع نصب شده است، تاکید کردند: اتاق‌هایی با مساحت حدود ۴۰ مترمربع و دمای ۱۸ تا ۲۲ درجه سانتی‌گراد برای اسکان موقت افرادی که دچار گرمازدگی می‌شوند، تجهیز شده است.

به گفته مسئولان شهرداری، در این اتاق‌ها نیرو‌های اورژانس مستقر هستند و این مکان‌ها تا پایان مراسم فعال خواهند بود.