به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به چالشهای بازار مسکن و رعایت نکردن سقف‌ تعیین شده برای اجاره‌بها گفت: هرچند ممکن است برخی منافع صنفی مانع از اجرای دقیق قانون شود، اما مقررات عمومی و نظم جامعه لازم است در مورد همه اقشار رعایت شود.

حسین ایزدی افزود: مالکیت شخصی قابل احترام است، اما مقررات عمومی نیز لازم است رعایت شود و یکی از دلایل اصلی شکایت نکردن مستأجران، ترس از تمدید نشدن قرارداد و یا فشار مالکان برای دریافت مبالغ بیشتر در سال‌های آیندهن است، با تمام این شرایط مردم بدانند، قانون حمایتگر آن‌هاست.

وی در خصوص چگونگی ثبت شکایات مردمی ادامه داد : شهروندان در صورت مشاهده تخلف در نرخ‌گذاری اجاره‌بها می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، شکایت خود را در سامانه ۱۳۵ و با تلفن همراه خود ثبت کنند و علاوه بر تعزیرات، بازرسی اصناف و سازمان صمت نیز متولیان قانونی رسیدگی به این تخلفها هستند و گزارش‌های دریافتی، دقیق پیگیری خواهد شد.

ایزدی با اشاره به بازه زمانی پیگیری تخلف ها گفت: امکان طرح شکایت و رسیدگی به تخلفهای احتمالی در خصوص اجاره‌ بها تا پنج سال پس از پایان قرارداد مهیاست، اگرچه برخی مالکان به دلیل ترغیب به افزایش مبلغ پیش پرداخت، از انعقاد قراردادهای بلند مدت که با معافیتهای مالیاتی همراه است خودداری می‌کنند، اما فرهنگ سازی و شفاف سازی در این خصوص می‌تواند به تعادل بازار کمک کند و تعزیرات حکومتی استان، با هرگونه اقدام خلاف قانون که موجب فشار غیرمتعارف بر مستأجران شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.