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پس از دو روز آیین وداع، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حال برگزاری است؛ رخدادی که به گفته رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، با حضور میلیونها نفر نه تنها نمایش قدرت ایران و نشانهای از بیمرزی انقلاب این کشور است، بهمعنای «انگشت در چشم آمریکا» تلقی میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ پس از دو روز آیین وداع، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حال برگزاری است؛ رخدادی که به گفته رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، با حضور میلیونها نفر نه تنها نمایش قدرت ایران و نشانهای از بیمرزی انقلاب این کشور است، بهمعنای «انگشت در چشم آمریکا» تلقی میشود.