پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنه ای و خانواده شهیدشان پس از دو روز وداع و بدرقه در مصلی تهران، امروز در میان میلیون ها عاشق دلداده تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنه ای و خانواده شهیدشان پس از دو روز وداع و بدرقه در مصلی تهران، امروز در میان میلیون ها عاشق دلداده تشییع شد.

در این مراسم که از صبح روز دوشنبه در خیابان های تهران برگزار شد، مسئولان ارشد و مقامات عالی کشور در میان جمعیت انبوه حضور داشتند.

بسیاری از رسانه های بین المللی این رویداد عظیم را پوشش دادند.