سیدعلی منیری در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، درباره ماموریت‌های هلال احمر در جریان بدرقه آقای شهید در مشهد اظهار کرد: ماموریت اول، پوشش امدادی جاده‌ها و محور‌های مواصلاتی استان به ویژه سه محور غرب، جنوب و شمال است که شامل جاده‌های اصلی از شهرستان‌های داورزن، گناباد و قوچان به سمت مشهد می‌شود که با همکاری اورژانس، ۱۱۲ پست امدادی پیش بینی شده است.

وی افزود: به طور میانگین در فاصله ۸ تا ۱۰ کیلومتری جاده‌های استان بسته به نوع حجم ترافیک قابل پیش بینی، پست‌های امدادی مستقر می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی ادامه داد: سه هزار نفر از امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر در این بازه زمانی به صورت داوطلبانه در خدمت سلامت ایمنی و رفاه زائرانی هستند که برای بدرقه تاریخی آقای شهید ایران وارد مشهد مقدس می‌شوند.

منیری گفت: همچنین ۳۵۰ ایستگاه امدادی هلال احمر در فواصل ۵۰ متری در مسیر بدرقه آقای شهید در مشهد مستقر می‌شود و امدادگران و نجاتگران هلال احمر برای ارائه خدمات امدادی انجام وظیفه می‌کنند.

وی افزود: در جمعیت هلال احمر ۱۴۷ دستگاه آمبولانس، ۳۰ خودروی نجات، ۵۰ خودروی پشتیبان و ۵۰ موتورلانس پیش بینی شده تا در ایام بدرقه امام شهید در مشهد مقدس فعال باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی ادامه داد: همچنین سه فروند بالگرد عملیاتی برای پوشش امدادی، خودروی ارتباطات، اتوبوس آمبولانسی و سه مرکز مربوط به خدمات بهداشت و درمان اضطراری نیز در این ایام فعال است.