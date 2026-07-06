به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس دادگستری شهرستان گرمسار از پایان اختلاف در چهار پرونده حقوقی با ارزش مالی حدود ۹۳ میلیارد تومان ازطریق صلح و سازش درشورا‌های حل اختلاف این شهرستان خبر داد.

فرشید صفدری گفت: این پرونده ها با تلاش اعضای شعب دوم و نهم شورای حل اختلاف شهرستان گرمسار ، پیش از ادامه فرآیند رسیدگی قضایی، با رضایت کامل طرفین به صلح و سازش ختم شد.

رئیس دادگستری شهرستان گرمسار با تأکید بر اینکه بهره‌گیری ازظرفیت شورای حل اختلاف، یکی از سیاست‌های مهم دستگاه قضایی استان سمنان در حل‌وفصل اختلافات است، گفت: توسعه سازوکار‌های صلح و سازش، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، کاستن از اطاله دادرسی وافزایش رضایتمندی مردم، از اهدافی است که درچارچوب برنامه جامع عملیاتی و سند تحول و تعالی قوه قضاییه با جدیت دنبال می‌شود.