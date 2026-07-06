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در قالب پویش «به احترام رهبر شهیدم میبخشم» ۴ پرونده حقوقی در گرمسار در استان سمنان به سازش ختم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس دادگستری شهرستان گرمسار از پایان اختلاف در چهار پرونده حقوقی با ارزش مالی حدود ۹۳ میلیارد تومان ازطریق صلح و سازش درشوراهای حل اختلاف این شهرستان خبر داد.
فرشید صفدری گفت: این پرونده ها با تلاش اعضای شعب دوم و نهم شورای حل اختلاف شهرستان گرمسار ، پیش از ادامه فرآیند رسیدگی قضایی، با رضایت کامل طرفین به صلح و سازش ختم شد.
رئیس دادگستری شهرستان گرمسار با تأکید بر اینکه بهرهگیری ازظرفیت شورای حل اختلاف، یکی از سیاستهای مهم دستگاه قضایی استان سمنان در حلوفصل اختلافات است، گفت: توسعه سازوکارهای صلح و سازش، کاهش ورودی پروندهها به محاکم، کاستن از اطاله دادرسی وافزایش رضایتمندی مردم، از اهدافی است که درچارچوب برنامه جامع عملیاتی و سند تحول و تعالی قوه قضاییه با جدیت دنبال میشود.