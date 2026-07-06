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کاروانی از عشایر غیور بختیاری خوزستان ، با پوشش لباسهای محلی و سنتی خود، در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران حضور یافتند و با این حضور پرشور، بار دیگر وفاداری و ارادت خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، در پی شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب اسلامی، موج عظیمی از عزاداران از سراسر کشور خود را به تهران رساندند تا در آیین تشییع پیکر مطهر ایشان شرکت کنند. در این میان، حضور مردم شهیدپرور و ولایتمدار شهرستان لالی در استان خوزستان و همچنین عشایر بختیاری، جلوهای خاص و دیدنی به این مراسم باشکوه بخشید.
چندین دستگاه خودرو حامل اقشار مختلف مردم لالی، در روزهای منتهی به مراسم تشییع، راهی تهران شدند تا در این سوگ ملی شرکت کنند. اما آنچه توجه بسیاری از حاضران و رسانهها را به خود جلب کرد، حضور دستهجمعی عشایر بختیاری با لباسهای محلی و سنتی بود که بر شکوه این آیین افزود.
عشایر بختیاری ، با پوشیدن لباسهای اصیل بختیاری، نشان دادند که پیوندشان با انقلاب و رهبری، پیوندی ناگسستنی و ریشهدار در فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم است. آنها با این حضور حماسی، بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
حضور باشکوه عشایر بختیاری خوزستان در کنار سایر اقشار ملت ایران، بار دیگر نشان داد که دشمنان با به شهادت رساندن رهبران این ملت، نه تنها خللی در اراده آنها ایجاد نخواهند کرد، بلکه موجب وحدت و انسجام بیشتر و خلق حماسههای بزرگتری خواهند شد.