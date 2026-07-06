مردم مازندران با ۱۲۶ شب ایستادگی، وفاداری خود را به آقای شهید ایران نشان داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مردم مازندران با ۱۲۶ شب ایستادگی، وفاداری خود را به آقای شهید ایران نشان داده‌اند.

پس از دو روز وداع جانانه مردم کشورمان با رهبر شهید، مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای، از ساعت ۶ صبح امروز دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ با حضور خیل عاشقانِ آن روحِ سفرکرده و مسئولان کشوری و لشکری از خیابان دماوند به سمت میدان آزادی و بزرگراه شهید لشکری، در حال برگزاری است.

همزمان با مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران، مردم مازندران با حضور در اجتماعات شبانه بار دیگر با منویات مقام معظم رهبری تجدید پیمان کرده و بر ادامه راه آن یار سفر کرده تاکید کردند.

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