کشاورزان فیروزآبادی در اقدامی خودجوش، برای پذیرایی از زائران مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید در تهران ، هندوانه ارسال کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد گفت: کشاورزان و جهادگران این شهرستان به صورت خودجوش، محموله ۱۰ تنی هندوانه را برای پذیرایی از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و وداع با آقای شهید ایران حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) به تهران ارسال کردند.

حبیب کوهکن با بیان اینکه این محموله با ۲ دستگاه کامیون بارگیری شد ، افزود: سطح زیر کشت هندوانه در فیروزآباد حدود ۵۰۰ هکتار است که سالانه بیش از ۳۰ هزار تن محصول برداشت می‌شود.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.