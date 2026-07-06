به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس، با اعلام این خبر اظهار داشت: پنج نفر از مسببان آتش‌سوزی‌های اخیر که از طریق سوزاندن کاه و کلش مزارع و روشن کردن آتش در اراضی کشاورزی موجب سرایت آتش به جنگل‌ها و مراتع شده بودند، شناسایی و بازداشت شدند.

ین اقدامات منجر به خسارات گسترده‌ای به زیست‌بوم مناطق مختلف استان شده است.

شهرام منتصری، با اشاره به وسعت خسارات وارده در خردادماه و اوایل تیرماه امسال، افزود: آتش‌سوزی‌های رخ داده در شهرستان‌های شیراز، کازرون، سروستان، ممسنی و سایر مناطق، نگرانی‌های محیط زیستی شدیدی را میان مردم و مسئولان ایجاد کرده است.

منتصری با تأکید بر سیاست «عدم اغماض»، تصریح کرد: اداره‌کل منابع طبیعی با تمام توان در راستای حفاظت از این میراث خدادادی مصمم است و هرگونه تعرض یا ایجاد آتش سوزی عمدی، با واکنش قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.

مدیر کل منابع طبیعی فارس با اشاره به اینکه استان فارس با داشتن حدود ۲.۲ میلیون هکتار جنگل، یکی از مناطق مستعد آتش‌سوزی فصلی است، خاطرنشان کرد که بخش بزرگی از خسارات سالانه، ناشی از سهل‌انگاری در بهره‌برداری از اراضی کشاورزی است که منجر به فجایع جبران‌ناپذیر اکوسیستمی می‌شود.

مسئولان منابع طبیعی از شهروندان خواسته اند برای جلوگیری از فجایع زیست‌محیطی، در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا شروع آتش سوزی ، بلافاصله با شماره ۱۵۰۴ تماس بگیرند.