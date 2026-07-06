مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری زنجان از فعالیت شبانه‌روزی مواکب شهرداری زنجان در عوارضی زنجان-قزوین برای خدمت‌رسانی به زائران و ارادتمندان «رهبر شهید» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛حسین شکوئی گفت:شهرداری زنجان با هدف تکریم زائرانی که برای حضور در مراسم تهران از محور زنجان عبور می‌کنند، اقدام به برپایی مواکب خدمت‌رسانی کرده است. این خدمات شامل پذیرایی، تأمین امکانات رفاهی و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی است و تلاش شده تا زائران در فضایی مناسب و با آرامش کامل از این خدمات بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به آمار استقبال از این مواکب افزود: در ارزیابی‌های صورت گرفته، ۹۰ درصد از مسافران و زائرانی که در این مسیر تردد داشتند، از خدمات اسکان موقت چندساعته در این مواکب استفاده کرده‌اند.

شکوئی با دعوت از تمامی هموطنان برای بهره‌مندی از این خدمات، گفت: از تمامی عاشقان و ارادتمندان رهبر شهید که در مسیر عزیمت به تهران یا بازگشت از این مراسم هستند، دعوت می‌کنیم با حضور در مواکب شهرداری زنجان، افتخار میزبانی را به خادمان مردم در شهرداری بدهند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری زنجان در پایان، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی اصحاب رسانه در پوشش این رویداد معنوی افزود: از تلاش‌های صادقانه صداوسیما، خبرنگاران، عکاسان و تمامی اصحاب رسانه‌ که با حضور میدانی و پوشش گسترده اخبار، نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی خدمات به زائران ایفا کردند، صمیمانه سپاسگزاریم.

وی در پایان تأکید کرد: شهرداری زنجان با تمام ظرفیت و با روحیه جهادی در کنار زائران حضور دارد و خدمت‌رسانی به این عزیزان تا پایان مأموریت و با قوت کامل ادامه خواهد داشت.