با تقویت جریانات شرقی و شدت یافتن وزش باد در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور، کیفیت هوا در استان مرکزی کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در تحلیل نقشه‌های هواشناسی گفت: بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش بینی وضع هوا حاکی از تقویت جریانات شرقی و وزش باد در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و برخی مناطق استان از بعدازظهر امروز تا روز چهارشنبه است که موجب افزایش ظرفیت خیزش و انتقال گردوخاک به استان و همچنین در برخی از ساعات بویژه ساعاتی از روز‌های سه شنبه و چهارشنبه خیزش گردوخاک محلی از نواحی مستعد استان به ویژه مناطق حاشیه تالاب میقان خواهد شد.

لذا هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۱ اداره کل هواشناسی استان مرکزی به دلیل مخاطرات ناشی از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا طی این مدت صادر شده است.

همچنین به دلیل فرارفت هوی گرم از این نواحی مرکزی کشور به استان و تقویت ریج ارتفاعی دمای هوا در روز‌های آتی روند افزایشی خواهد داشت.