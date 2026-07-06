به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: گروه‌های امدادی داوطلب دانشگاه آزاد اسلامی از لحظات اولیه آغاز مراسم تشییع رهبر شهید، خدمت‌رسانی به زائران را آغاز کرده و در محل‌های مشخص شده مستقر هستند.

امدادگران دانشگاه علاوه بر استقرار در موکب‌های امدادی، به‌صورت سیار نیز در میان جمعیت حرکت می‌کنند تا در صورت نیاز، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خود را به افراد نیازمند برسانند و اقدامات اولیه درمانی را پیش از انتقال احتمالی به مراکز درمانی انجام دهند.

این نیروهای داوطلب که طی روزهای گذشته آموزش‌های تخصصی لازم را پشت سر گذاشته‌اند، با کوله‌های امدادی مجهز در نقاط مختلف مسیر مراسم حضور یافته‌اند؛ کوله‌هایی که هر یک، مجموعه‌ای از تجهیزات حیاتی برای ارائه خدمات اولیه درمانی را در خود جای داده‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز پزشکی، امدادرسانی بدون اتلاف زمان آغاز شود.

در کنار این شبکه امدادی، درمانگاه‌های جهادی دانشگاه نیز از نخستین ساعات صبح فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و با حضور پزشکان، اعضای هیئت علمی، پرستاران، دانشجویان و نیروهای داوطلب، خدمات پزشکی، درمانی و دارویی را به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌کنند.

گفتنی است شبکه درمان و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی با سازماندهی بیش از ۲۲۰ نیرو امدادگر داوطلب و آماده‌باش کامل بیمارستان‌های وابسته، شبکه‌ای گسترده از خدمات امدادی را در مراسم تشییع فراهم کرده است؛ از استقرار پلی‌کلینیک مجهز در مصلای تهران تا فعالیت تیم‌های سیار در مسیرهای زائران، هدف اصلی پوشش کامل نیازهای پزشکی و فوریت‌های درمانی در این رویداد ملی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز هم‌زمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، با حضور در ستاد مرکزی تشییع امام شهید در دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم عزاداری این دانشگاه شرکت کرد.

رنجبر در جریان حضور در این مراسم، از بخش‌های مختلف موکب مرکزی بازدید و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات و میزبانی از عزاداران و شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

وی در ادامه، ضمن گفت‌وگو با خادمان و عوامل اجرایی، از تلاش‌های بی‌دریغ آنان در خدمت‌رسانی به عزاداران و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم بزرگ قدردانی کرد.