سخنگوی دولت گفت: حضور میلیونی مردم در بدرقه آقای شهید ایران، اقتدار ایران را در حوزه‌های مختلف به همراه خواهد داشت.

حضور میلیونی در تشییع پیکر رهبر شهید، اقتدار ایران را به همراه دارد

حضور میلیونی در تشییع پیکر رهبر شهید، اقتدار ایران را به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی در حاشیه حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، گفت: شاهد حضور میلیونی مردم در بدرقه آقای شهید ایران هستیم و این حضور حماسی، اقتدار ایران را در حوزه‌های مختلف به همراه خواهد داشت.

وی افزود: موکب‌هایی با همت و تلاش بخش‌های مختلف برای خدمت‌رسانی به مردم برپا شده است. امیدوارم که با پیروی درست از بیانات رهبر شهید کاری کنیم تا عزت ایران سربلند، حفظ شود.

سخنگوی دولت یادآور شد: حضور گسترده مردم نشان از همدل بودن حاکمیت و ملت دارد و این مهم اقتدار ایران را در حوزه‌های مختلف به همراه خواهد داشت.